В России создадут VR-тренажер для отработки обслуживания Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» работает над VR-тренажером для подготовки технического персонала. Использование технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обслуживания российских самолетов Су-35 и Су-57. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В состав тренажера входит шлем виртуальной реальности, контроллеры и компьютер с программой, которая воссоздает авиационный комплекс. Это позволит виртуально отработать все технологические процессы технического обслуживания самолета.

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил, что перспективный комплекс предназначен для отработки обслуживания истребителей Су-35 и Су-57. Он заявил, что испытания комплекса планируют завершить в 2022 году.

В декабре стало известно о создании VR-тренажера для шахтеров. Разработка Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) позволяет имитировать нештатные ситуации на шахте.

В ноябре проект использования дополненной реальности при сборке Су-57 получил главную награду конкурса ОАК. Перспективная технология позволит наложить цифровую модель агрегата на реальный объект.