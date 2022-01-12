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В России создадут VR-тренажер для отработки обслуживания Су-57

«Ростех» создаст тренажер для повышения эффективности обслуживания Су-35 и Су-57

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех» работает над VR-тренажером для подготовки технического персонала. Использование технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обслуживания российских самолетов Су-35 и Су-57. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В состав тренажера входит шлем виртуальной реальности, контроллеры и компьютер с программой, которая воссоздает авиационный комплекс. Это позволит виртуально отработать все технологические процессы технического обслуживания самолета.

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24 декабря

Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил, что перспективный комплекс предназначен для отработки обслуживания истребителей Су-35 и Су-57. Он заявил, что испытания комплекса планируют завершить в 2022 году.

В декабре стало известно о создании VR-тренажера для шахтеров. Разработка Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) позволяет имитировать нештатные ситуации на шахте.

В ноябре проект использования дополненной реальности при сборке Су-57 получил главную награду конкурса ОАК. Перспективная технология позволит наложить цифровую модель агрегата на реальный объект.

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Даниил Иринин
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