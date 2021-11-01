В России ускорят производство Су-57

В конкурсе ОАК победил проект использования дополненной реальности при сборке Су-57

Производство российских самолетов пятого поколения Су-57 ускорят с помощью дополненной реальности. Главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) получил проект оптимизации производства деталей самолета. Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Проект разработали специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. По словам ведущего программиста завода Валерия Тимохина, технологии дополненной реальности позволят наложить цифровую модель агрегата на реальный объект. Это поможет увеличить качество и скорость выполнения технологических операций.

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Пилотный проект предполагает использование технологий дополненной реальности для общего осмотра агрегатов. После этого разработку специалистов КнААЗ планируют использовать при сборке и покраске серийных самолетов.

В августе сборку российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотника С-70 «Охотник» показали в сюжете телеканала «Звезда». Беспилотный аппарат может стать ведомым истребителя Су-57.

В июле Валерий Тимохин рассказал о работе над проектом сборки самолетов с применением технологий дополненной реальности. Он отметил, что новая технология позволит улучшить качество окраски самолета.

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