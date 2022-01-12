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Появились кадры первого полета Ту-160М новой постройки

Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого полета Ту-160М новой постройки

Первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки попал на видео. В ходе полета летчики проверили управляемость самолета в воздухе. Соответствующие кадры появились на сайте телеканала «Звезда».

На записи виден взлет и посадка воздушного судна. Испытательный полет на высоте 600 метров занял 30 минут.

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24 декабря

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщило о полете Ту-160М. Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что в самолете на 80 процентов модернизировали оборудование.

В ноябре прошлого года источник в авиастроительной отрасли заявил, что Ту-160М новой постройки готов к выполнению полета.

В октябре 2021-го в «ОДК-Кузнецов» сообщили, что производство двигателей НК-32, которые используют в ракетоносцах Ту-160, нарастят.

Даниил Иринин
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