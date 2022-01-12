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Юрий Жирков вернулся в РПЛ

38-летний защитник Юрий Жирков подписал контракт с «Химками»
Юрий Жирков (слева)

Юрий Жирков (слева). Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков объявил, что клуб усилился 38-летним бывшим защитником сборной России Юрием Жирковым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Терюшков заявил, что контракт с игроком согласован на полгода с опцией продления еще на год. Жирков успешно прошел медосмотр и отправится на сборы команды.

Ранее Жирков признался, что намерен возобновить карьеру ради спорта. Он отмечал, что деньги для него не играют ключевой роли.

Жирков находился в статусе свободного агента с лета 2021-го. Его последним клубом был «Зенит», в составе которого он трижды становился чемпионом России. Помимо этого, Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и столичное «Динамо».

В составе сборной России он выигрывал бронзу чемпионата Европы в 2008 году. Всего на счету защитника 104 матча в составе национальной команды.

Николай Костюков
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