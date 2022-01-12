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Спорт

Жирков прокомментировал возможное возобновление карьеры

Юрий Жирков заверил, что ясность о подписании контракта с «Химками» наступит 12 января

Фото: Rafal Rusek / globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков прокомментировал возможное возобновление карьеры. Об этом сообщает Sport24.

38-летний спортсмен близок к подписанию контракта с подмосковными «Химками», тем не менее окончательное решение пока не принято. Жирков заверил, что ясность по данному вопросу наступит вечером 12 января.

Жирков отметил, что деньги для него сейчас не имеют значения. Ключевая мотивация его возвращения в футбол — спортивная. По словам игрока, подмосковный клуб предложил ему контракт вдвое скромнее, чем у него был в «Зените».

11 января член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков заявил, что «Химки» заинтересованы в заключении контракта с Жирковым. «Все будет зависеть от дальнейших переговоров», — отметили в руководстве «Химок».

Жирков не принимал участия в официальных матчах с июня. Он покинул «Зенит» после завершения сезона 2020/2021 и находится в статусе свободного агента.

Николай Костюков
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