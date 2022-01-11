38-летний Юрий Жирков вернется в РПЛ

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков близок к возвращению в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в качестве игрока «Химок». Об этом РИА Новости заявил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

«На данном этапе все складывается позитивно, но все будет зависеть от дальнейших переговоров. Мы, наверное, как и многие клубы, заинтересованы, чтобы Юрий усилил команду», — рассказал Терюшков. Он предположил, что 38-летний футболист пользуется спросом на рынке и имеет предложения от других клубов.

19 декабря состав «Химок» пополнил другой экс-игрок сборной России Павел Мамаев. Хавбек перешел в подмосковный клуб из «Ростова».

В октябре сообщалось, что в приглашении 38-летнего Жиркова заинтересована «Уфа». Отмечалось, что клуб из Башкортостана может попытаться заключить сделку в зимнее трансферное окно.

Жирков не принимал участия в официальных матчах с июня. Он покинул «Зенит» после завершения сезона 2020-2021 и находится в статусе свободного агента.

Жирков выступал также за ЦСКА, «Анжи» и «Динамо». Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА и в общей сложности с 2004 по 2009 год завоевал 11 титулов. С 2009 по 2011 год россиянин выступал за «Челси». В составе клуба он становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).