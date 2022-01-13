Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Эквадор решили застроить домами из мусора от шоколада

В Эквадоре построят деревню с напечатанными на 3D-принтере домами из отходов какао-бобов

Изображение: Valentino Gareri atelier

Архитекторы из Ателье Валентино Гарери (Valentino Gareri Atelier) решили застроить Эквадор домами из мусора от производства шоколада. Компания представила проект деревни с напечатанными на 3D-принтере зданиями из отходов какао-бобов, пишет Designboom.

При разработке концепции поселения специалистам бюро Валентино Гарери было важно, чтобы конструкции домов были модульными и способными изменять форму или размер в зависимости от места расположения. Все постройки будут выполнены из местных материалов, таких как бамбук и волокно из скорлупы какао-бобов — так удастся защитить планету от выбросов во время транспортировки сырья.

Материалы по теме:
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря
Чистый эксперимент. Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
Чистый эксперимент.Сахалин решил стать углеродно-нейтральным за три года. Насколько это реально?
24 декабря

Архитекторы вместе с эквадорским производителем шоколада MUZE и благотворительной организацией Avanti задумали создать независимое и многофункциональное пространство — в деревне будет шоколадная фабрика, завод по переработке отходов какао, свой образовательный и исследовательский центр, жилые помещения, зона для коворкинга и место для экотуризма. В планах также подключить деревню к блокчейну и NFT.

Цвета всех зданий вдохновлены красочными домиками местных жителей и оттенками плодов какао, а форма построек отсылает к образцам эквадорского искусства. Кроме того, в крыши домов встроены специальные резервуары для сбора дождевой воды. На территории поселка оборудуют пешеходные улицы и велодорожки, а также установят необходимую инфраструктуру для электромобилей. В деревню нельзя будет въехать на грузовиках или на машинах с двигателями внутреннего сгорания — для этих видов транспорта предусмотрен объездной путь.

Ранее застроить домами из мусора решили Филиппины. Местные активисты собрали мусор из Тихого океана и превратили его в столбы и доски, которые можно использовать для заборов, настилов и ремонта или возведения зданий. Стройматериалы из отходов оказались простыми в эксплуатации — они не гниют, и на них не образуются сколы.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Анна Аверьянова
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Красный уровень террористической угрозы отменили в 14 регионах Казахстана
Раскрыты используемые британской королевой секреты хорошего сна
Посол России ответил на угрозы сенаторов США ввести санкции против Путина
Отправку миротворцев в Казахстан сочли вынужденным шагом России
Москвичам пообещали алмазную пыль в небе над Москвой
Экономист описал последствия возможного введения локдауна в России
Онищенко оценил необходимость перехода на удаленку из-за омикрон-штамма
В Южной Корее собрались арендовать у России Дальний Восток
Джокович объяснил несоответствие в документах для визы человеческой ошибкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter