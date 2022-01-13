Эквадор решили застроить домами из мусора от шоколада

Архитекторы из Ателье Валентино Гарери (Valentino Gareri Atelier) решили застроить Эквадор домами из мусора от производства шоколада. Компания представила проект деревни с напечатанными на 3D-принтере зданиями из отходов какао-бобов, пишет Designboom.

При разработке концепции поселения специалистам бюро Валентино Гарери было важно, чтобы конструкции домов были модульными и способными изменять форму или размер в зависимости от места расположения. Все постройки будут выполнены из местных материалов, таких как бамбук и волокно из скорлупы какао-бобов — так удастся защитить планету от выбросов во время транспортировки сырья.

Архитекторы вместе с эквадорским производителем шоколада MUZE и благотворительной организацией Avanti задумали создать независимое и многофункциональное пространство — в деревне будет шоколадная фабрика, завод по переработке отходов какао, свой образовательный и исследовательский центр, жилые помещения, зона для коворкинга и место для экотуризма. В планах также подключить деревню к блокчейну и NFT.

Цвета всех зданий вдохновлены красочными домиками местных жителей и оттенками плодов какао, а форма построек отсылает к образцам эквадорского искусства. Кроме того, в крыши домов встроены специальные резервуары для сбора дождевой воды. На территории поселка оборудуют пешеходные улицы и велодорожки, а также установят необходимую инфраструктуру для электромобилей. В деревню нельзя будет въехать на грузовиках или на машинах с двигателями внутреннего сгорания — для этих видов транспорта предусмотрен объездной путь.

Ранее застроить домами из мусора решили Филиппины. Местные активисты собрали мусор из Тихого океана и превратили его в столбы и доски, которые можно использовать для заборов, настилов и ремонта или возведения зданий. Стройматериалы из отходов оказались простыми в эксплуатации — они не гниют, и на них не образуются сколы.