В Британии попытались разбить скандальную статую насильника

Мужчина захотел разбить статую Эрика Гилла на здании штаб-квартиры «Би-би-си» в Лондоне. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Активист забрался на здание и четыре часа пытался разбить статую «Просперо и Ариэль» с помощью молотка. Британская полиция оцепила здание, а лондонская пожарная служба помогла мужчине спуститься, после чего нарушитель был арестован за нанесение ущерба.

Скульптура, изображающая Ариэля и Просперо из шекспировской пьесы «Буря», была установлена ​​в 1930-х годах. Она была создана Эриком Гиллом — известным британским художником, умершим в 1940 году. Скандальную славу скульптор приобрел после того, как спустя десятилетия были опубликованы его дневники. Согласно записям, Гилл насиловал своих дочерей и сестру.

Статуя уже вызывала критику, а группы активистов требовали убрать ее из-за биографии скульптора. При этом в «Би-би-си» подчеркнули, что не собираются демонтировать спорный предмет искусства после нападения. В корпорации отметили, что не оправдывают действий Гилла, однако отделяют его личность от созданной им статуи.

В 2020 году в Бристоли во время протестов движения Black Lives Matter был снесен памятник работорговцу Эдварду Кольстону. Неизвестные установили на его месте памятник Дарту Вейдеру — персонажу саги «Звездные войны». Одетая в костюм популярного героя скульптура с поднятой вверх левой рукой достигала в высоту почти 3,3 метра.