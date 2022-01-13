Зеленскому предрекли поездку на саммит НАТО

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква предрек, что президент страны Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО, хотя украинская сторона еще и не получила приглашения. Об этом он рассказал в эфире «Украинского радио», передает РИА Новости.

«Безусловно, мы получим официальное приглашение. Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», — заявил Жовква. Отсутствие приглашения он объяснил тем, что НАТО пока окончательно не определилась с форматом проведения саммита. «Скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО. Это означает, что будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО», — предположил политик.

Ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев назвал прошедшие переговоры России и НАТО безрезультатными для Украины. По его словам, страна не получила никаких гарантий вступления в альянс.