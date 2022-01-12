Политолог назвал переговоры России и НАТО безрезультатными для Украины

Руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев назвал прошедшие переговоры России и НАТО безрезультатными для Украины. Его слова приводит ТАСС.

По словам Золотарева, Украина не получила никаких гарантий вступления в альянс. «Обещания о том, что когда-то Украина будет жить в НАТО, сродни выражению "то ли шах умрет, то ли ишак сдохнет"», — заявил политолог. Он отметил, что вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе зашел в тупик, а явная позиция НАТО — тянуть время. «Это противоречит позиции России, которая заявила, что не намерена заговорить этот вопрос», — добавил он.

Ранее в Германии поддержали право России выступать против вступления Украины в НАТО. По мнению немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре, после холодной войны Россия «была взята в клещи», потому что НАТО, вопреки договоренностям, расширилось на восток и приблизилось к российским границам. «У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — сказал он.