Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии заявили о праве России выступать против вступления Украины в НАТО

Немецкий депутат Котре: Россия имеет право настаивать, чтобы Украина не досталась НАТО

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global look Press

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Россия имеет право выступать против вступления Украины в НАТО. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Котре, после холодной войны Россия «была взята в клещи», потому что НАТО, вопреки договоренностям, расширилось на восток и приблизилось к российским границам. «У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — сказал он.

Депутат назвал хорошим тот факт, что участники заседания Совета Россия-НАТО разговаривают друг с другом. Однако, по его мнению, не просматриваются возможные результаты в краткосрочной перспективе. При этом Котре выразил надежду, что постепенное сближение сторон продолжится, а доверие в отношениях будет восстановлено.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений
Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
Власти Москвы допустили введение новых ограничений из-за омикрон-штамма
Бывший чемпион UFC станет комментатором на турнире промоушена Нурмагомедова
В МИД назвали причину усиления напряженности в Европе
Отец пропавшей в 2013 году школьницы рассказал свою версию ее исчезновения
Скворцова назвала долю омикрон-штамма среди заболевших коронавирусом
В России проиндексируют пособия и выплаты
В МИД России рассказали о крае в отношениях с НАТО
Вассерман назвал добровольную вакцинацию пагубной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter