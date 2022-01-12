В Германии заявили о праве России выступать против вступления Украины в НАТО

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Россия имеет право выступать против вступления Украины в НАТО. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Котре, после холодной войны Россия «была взята в клещи», потому что НАТО, вопреки договоренностям, расширилось на восток и приблизилось к российским границам. «У России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать на том, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО», — сказал он.

Депутат назвал хорошим тот факт, что участники заседания Совета Россия-НАТО разговаривают друг с другом. Однако, по его мнению, не просматриваются возможные результаты в краткосрочной перспективе. При этом Котре выразил надежду, что постепенное сближение сторон продолжится, а доверие в отношениях будет восстановлено.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что главным условием деэскалации конфликта вокруг Донбасса является прекращение военной помощи для Украины со стороны НАТО и принуждение ее выполнять Минские соглашения.