Дом жертвы Фредди Крюгера продали за 3 миллиона долларов

Дом из культового хоррор-фильма 1984 года «Кошмар на улице Вязов» получил нового владельца. Недвижимость в Лос-Анджелесе удалось продать за 2,98 миллиона долларов (около 222,5 миллиона рублей), сообщает Mansion Global.

В фильме Уэса Крэйвена в доме с тремя спальнями, четырьмя ванными и отдельной комнатой для стирки проживала главная героиня — жертва Фредди Крюгера Нэнси Томпсон, роль которой исполнила Хэзер Лэнгенкэмп. Именно там серийный убийца преследовал ее во снах. Продавцы воспользовались прошлым недвижимости в киноиндустрии и прорекламировали одну из ванных фотографией Крюгера в джакузи. К сожалению, фигурка призрака Фредди вместе с домом не продавалась.

Помимо основного здания на территории недвижимости также находятся окруженный цитрусовыми деревьями бассейн и гостевой коттедж с закрытой верандой и кухней. Впервые дом выставили на продажу в октябре прошлого года за 3,35 миллиона долларов (около 242,7 миллиона рублей). Бывший хозяин недвижимости рассчитывал получить с продажи больше благодаря приближающемуся Хэллоуину. Однако покупатель не нашелся, и в декабре цена была снижена. Личность нового владельца дома неизвестна.

До продажи недвижимость принадлежала режиссеру криминальной драмы «Стриптизерши» Лорен Скафарии. Точно не известно, когда и за какую сумму она приобрела дом: по разным данным, покупка могла состояться в 2013 году за 2,1 миллиона долларов (около 156,8 тысячи рублей) или в 2021 за 3,74 миллиона долларов (около 279,3 миллиона рублей). Сама Скафария отказалась давать комментарии.

Ранее на продажу был выставлен дом из другого культового фильма. Лондонский таунхаус из рождественской мелодрамы «Реальная любовь» можно купить за 3,25 миллиона фунтов (около 327,8 миллиона рублей).