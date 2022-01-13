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Спорт

Названа сумма премии Кокорина за соблюдение правил распорядка в «Спартаке»

Кокорин в «Спартаке» получал 22 миллиона рублей в месяц за соблюдение правил распорядка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Названа сумма премии футболиста Александра Кокорина, которую он получал за соблюдение правил распорядка в «Спартаке». Фрагмент договора с футболистом опубликовал Telegram-канал Baza.

Кокорин зарабатывал почти 260 тысяч евро (более 22 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц за то, что не нарушал правила команды — не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, не договаривался с другими командами.

В документе прописаны и другие премии для игрока. Более четырех миллионов евро (344 миллиона рублей) Кокорину выплатили за подписание контракта. Также он мог получить 690 тысяч евро (59 миллионов рублей) за 15 очков по системе «гол плюс пас». Однако Кокорин не смог выполнить это условие.

9 января российский нападающий, который с января 2021 года выступает за итальянскую «Фиорентину», удостоился антинаграды в рамках сатирической премии «Золотой унитаз» в номинации «Посмешище». Его признали худшим футболистом чемпионата Италии.

Кокорин играл за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года. За это время он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Дарья Коршунова
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