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Кокорина признали главным посмешищем чемпионата Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил антинаграду в номинации «Посмешище»

Фото: Stupnikov Alexander / globallookpress.com

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин удостоился антинаграды в рамках сатирической премии «Золотой унитаз». Об этом сообщается на сайте издания Calciobidoni — учредителя премии.

Премия Calciobidoni отмечает худших футболистов года в чемпионате Италии. 30-летний Кокорин был признан главным посмешищем. Россиянина выбрали среди 48 номинантов. Форвард «фиалок» набрал 53,21 процента голосов. Ближайшим преследователем Кокорина был Адриен Рабьо из «Ювентуса».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кокорин лишь четырежды появился на поле в составе «Фиорентины». Также россиянин принял участие в одном матче национального кубка.

В «Фиорентине» готовы расстаться с форвардом. Однако, как стало известно 8 января, у клуба нет предложений по Кокорину. «Фиалки» рассчитывают отдать его в аренду и готовы выплачивать часть зарплаты Кокорина. Отмечается, что к игроку сохраняет интерес клуб «Химки».

Николай Костюков
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