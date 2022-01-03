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Спорт

«Фиорентина» задумалась о выплате части зарплаты Кокорину в аренде

«Фиорентина» готова отдать Александра Кокорина в аренду и выплачивать ему часть зарплаты

Фото: Globallookpress.com

Руководство итальянской «Фиорентины» готово отдать в аренду российского нападающего Александра Кокорина в январское трансферное окно. Об этом сообщает Fiorentinanews со ссылкой на La Nazione.

«Фиалки» готовы выплачивать Кокорину часть зарплаты в аренде. В итальянском клубе российский футболист получает 1,7 миллиона евро в год.

29 декабря Transfermarkt изменил свою оценку стоимости Кокорина: с июня он подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь эксперты оценивают его стоимость в два миллиона евро. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне.

В начале декабря сообщалось о готовности «Фиорентины» отдать Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно. В противном случае в клубе готовы пойти на расторжение контракта. Соглашение Кокорина с «фиалками» действует до 2024 года.

Дарья Коршунова
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