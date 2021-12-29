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Спорт

Кокорин и Миранчук подешевели

Трансферная стоимость футболистов Александра Кокорина и Алексея Миранчука уменьшилась

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Российские футболисты Александр Кокорин и Алексей Миранчук, выступающие в итальянской серии А, потеряли в трансферной стоимости. Об этом сообщает Transfermarkt.de.

Форвард «Фиорентины» Кокорин с июня подешевел на 1,5 миллиона евро. Теперь его стоимость оценивается в 2 миллиона евро. Полузащитника «Аталанты» Миранчука в октябре оценивали в 13,5 миллиона евро. Теперь эта цифра меньше на 2,5 миллиона.

Миранчук в нынешнем сезоне провел за клуб из Бергамо 12 матчей во всех турнирах. 26-летний россиянин забил один мяч и сделал две голевые передачи.

На счету 30-летнего Кокорина пять матчей за «Фиорентину» в этом сезоне. Российский форвард не отметился результативными действиями. «Аталанта» находится на четвертом месте в чемпионате Италии. «Фиалки» занимают седьмую строчку.

6 декабря сообщалось, что «Фиорентина» досрочно разорвет с Кокориным контракт, действующий до 2024 года, если не сможет отправить футболиста в аренду в другую команду. Отмечалось, что игроком интересуется ряд российских клубов.

Алексей Гусев
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