Назван единственный претендент на Кокорина

Назван единственный претендент на российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Фиорентина» готова расстаться с форвардом уже в январе. Тем не менее, «фиалки» столкнулись с отсутствием предложений по трансферу 30-летнего футболиста. «Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду и выплачивать ему часть зарплаты.

Единственным клубом, который интересуется кандидатурой Кокорина — «Химки». В российском клубе рассчитывают, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на форварда. Оба спортсмена давно дружат.

В декабре сообщалось, что «Фиорентина» допускает расторжение контракта с россиянином в том случае, если не сможет найти для него клуб. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне. Контракт Кокорина действует до 2024 года.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он играл за сборную России.