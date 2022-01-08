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Назван единственный претендент на Кокорина

«Химки» — единственный клуб, интересующийся форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

Назван единственный претендент на российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

«Фиорентина» готова расстаться с форвардом уже в январе. Тем не менее, «фиалки» столкнулись с отсутствием предложений по трансферу 30-летнего футболиста. «Фиорентина» может отдать Кокорина в аренду и выплачивать ему часть зарплаты.

Единственным клубом, который интересуется кандидатурой Кокорина — «Химки». В российском клубе рассчитывают, что новичок команды Павел Мамаев сможет повлиять на форварда. Оба спортсмена давно дружат.

В декабре сообщалось, что «Фиорентина» допускает расторжение контракта с россиянином в том случае, если не сможет найти для него клуб. Кокорин принял участие лишь в четырех матчах чемпионата Италии в нынешнем сезоне. Контракт Кокорина действует до 2024 года.

Кокорин известен по выступлениям за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011-го по 2017 год он играл за сборную России.

Николай Костюков
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