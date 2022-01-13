На паб Макгрегора в Дублине напали

Паб ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора в Дублине подвергся нападению. Об этом сообщает Daily Mail.

Вечером 12 января неизвестные бросили в здание две бутылки с зажигательной смесью. Также в заведении были обнаружены две самодельные бомбы.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала расследование и обратилась к свидетелям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов. Правоохранители подозревают в нападении двух мужчин на скутерах, замеченных рядом с пабом.

Макгрегор приобрел паб в 2019 году. Стоимость заведения оценивается в два миллиона фунтов стерлингов. Сообщается, что за несколько часов до нападения Макгрегор посещал этот паб.

8 января стало известно, что Макгрегор занимает первое место среди спортсменов по заработкам в минуту. В 2020 году он принял участие в двух поединках в рамках UFC и в общей сложности провел в октагоне три минуты. За это время ирландец получил 22 миллиона долларов. Заработок бойца в минуту составил 8,69 миллиона долларов.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. В его активе всего 22 победы при шести поражениях. В настоящее время он продолжает восстановление после перелома ноги.