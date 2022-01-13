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Байден направит медбригады в шесть штатов США для помощи в борьбе с COVID-19

USA Today: президент США Байден направит в 6 штатов медбригады для борьбы с COVID-19

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Джо Байден направит дополнительные медицинские бригады в шесть штатов страны для оказания помощи врачам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, соответствующее заявление глава государства сделает 13 января в ходе выступления в Белом доме. Отмечается, что помощь окажут штатам Нью-Йорк, Нью-Джерси, Род-Айленд, Огайо, Мичиган и Нью-Мексико. На данный момент местные медбригады в больницах для инфицированных COVID-19 не справляются с наплывом пациентов на фоне резкого роста заболеваемости омикрон-штаммом.

Ранее сообщалось, что в США из-за коронавируса показатель госпитализации детей в возрасте до 18 лет за неделю вырос на 80 процентов. Чаще всего в больницу попадают дети в возрасте до пяти лет. При этом 10 января в Соединенных Штатах был поставлен новый мировой рекорд по суточному числу заражений коронавирусной инфекцией — в стране выявили более 1,13 миллиона случаев инфицирования COVID-19.

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Екатерина Андреева
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