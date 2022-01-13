Экономист рассказала об изменившихся в 2022 году пенсиях

Доцент базовой кафедры ТПП Российской Федерации «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» об изменениях, которые коснутся выходящих на пенсию в 2022 году россиян.

Так, на заслуженный отдых смогут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 лет и имеющие стаж работы не меньше 13 лет. Еще одним условием стало накопление 23,4 коэффициента. Также в России изменяется стоимость пенсионного балла, в 2022 году он составит 104,69 рубля.

Кроме того, экономист напомнила об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Ранее она превышала официальный уровень инфляции, составляя 5,9 процента, однако текущий уровень инфляции превысил прошлогодний показатель, и стоит ожидать дополнительного перерасчета. «Вопрос решится, скорее всего, когда будет определена и изыскана сумма для индексации», — отметила она.

Ранее стало известно, что пенсионеров в случае признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Кроме того, пенсионерам с 2022 года будет предоставлена возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Размер «сельской надбавки» к фиксированной выплате составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к страховой пенсии, что составляет около 1600 рублей. Раз в три года Пенсионный фонд России будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет о предполагаемом размере страховой пенсии по достижении старости. Граждане, которые работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что Минтруд России решил обновить порядок выплат пенсий в стране. Новые правила коснутся двух категорий россиян. Изменения коснутся только тех пенсионеров, кто имеет право на единовременное снятие своих накоплений. Новые правила будут распространяться на тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут россияне, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости и есть недобор по пенсионным баллам — к ним относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.