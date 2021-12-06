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Минтруд изменит правила получения пенсии для двух категорий россиян с 1 июля

Минтруд с 1 июля 2022 года изменит порядок получения пенсии для двух категорий россиян
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Минтруд России решил обновить порядок выплат пенсий в стране. Новые правила коснутся двух категорий россиян. Об этом пишет «МК».

Изменения коснутся только тех пенсионеров, кто имеет право на единовременное снятие своих накоплений. Новые правила будут распространяться на тех, кто получает пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут россияне, у которых трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам — к ним относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, им потребуется подать соответствующее заявление на портале Госуслуг.

Кроме того, изменятся сроки для повторного получения единовременной выплаты — обратиться за ней можно будет только через пять лет. Чиновник Пенсионного фонда рассмотрит заявку в течение пяти дней. О своем решении — платить или нет — они также сообщат через портал Госуслуг.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Другие изменения

До июля в силу также вступит ряд других нововведений Пенсионного фонда. С 1 января 2022 года услуги ПФР можно будет получить только по предварительной записи, электронной почте или по телефону. Соответствующий временный порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал Минюст. Пенсии и выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных. Россиян проинформируют о принятом решении и при необходимости пригласят для предоставления дополнительных документов.

Также с 1 января изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального — смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионеру нужно будет написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд России (ПФР). Также пожилые россияне смогут выбрать, каким способом они хотят получать выплаты.

Индексация пенсий

С 1 декабря трем категориям россиян Пенсионный фонд России (ПФР) автоматически проиндексировали пенсии. Повышение выплат коснулось, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости выросла в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 рубля.

Кроме того, прибавка предусмотрена и для тех пенсионеров, кто уволился с работы до 1 сентября 2021 года — им автоматически начислили прибавку с дополнительной доплатой за три месяца. На автоматическое повышение выплат также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет.

Способы накопить пенсию

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко назвала четыре способа накопить на достойную пенсию. Первый — покупка недвижимости, нужно обращать внимание на ее инвестиционную привлекательность. По мнению эксперта, лучше всего подойдет небольшая квартира-студия с базовым ремонтом в спальном районе с хорошей транспортной доступностью.

Второй способ — банковский вклад. Перед заключением договора стоит обратить внимание на наличие капитализации — такой вклад выгоднее обычного. При этом, эксперт советует не хранить более 1,4 миллиона рублей в одном банке (сумма, возмещаемая в страховом случае).

Третий вариант — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Инвестор может получать налоговый вычет в размере 13 процентов от суммы, внесенной на ИИС, за календарный год. Доходность будет зависеть от того, что будет на ИИС: государственные облигации или акции растущих, но новых компаний. Коллективные инвестиции — например, паи ПИФов — тоже можно купить на ИИС.

Четвертый способ — это накопление пенсии через Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При выборе НПФ нужно обратить внимание на ряд вещей: является ли НПФ участником системы гарантирования прав застрахованных лиц, сколько лет он существует, какое количество застрахованных лиц, важно соотношение и величина собственных средств НПФ и объема средств под его управлением, а также доходность НПФ за предыдущие годы.

Досрочный выход

Выйти на пенсию раньше могут граждане, занятые на вредных, опасных работах, в горячих цехах, а также на железнодорожном транспорте и в метро. Также раньше выйти на пенсию могут те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, однако он все равно ниже общеустановленного.

Досрочный выход на пенсию также гарантирован людям, пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф, и врачам и учителям при наличии спецстажа, он составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.

Кроме того, выйти раньше на пенсию могут военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, чиновники федерального уровня, перечислила доцент. «Досрочную пенсию могут получить и предпенсионеры, которым до наступления пенсии осталось два года, и которые зарегистрированы в качестве безработных без возможности трудоустройства», — добавила экономист.

Финансовый вопрос

43
тысячи рублей
достойный размер пенсии в среднем по России среди опрошенных граждан

Ранее стало известно, что среди россиян из крупнейших городов страны выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство.

При этом число россиян, желающих подрабатывать, будучи на пенсии, выросло на 22 процента. Продолжать работать по достижении пенсионного возраста намерены 61 процент россиян.

Также, согласно опросам, россияне назвали достойной пенсией в среднем 43 тысячи рублей в месяц. При этом, россияне до 24 лет сочли достойной пенсию в 35,8 тысячи рублей в месяц, а опрошенные старше 45 лет — 45 тысяч рублей. 28 процентов опрошенных заявили, что после достижения пенсии будут работать и жить на зарплату.

Почти каждый четвертый (24 процента) рассчитывает на государственную пенсию, в то время как 14 процентов собираются жить на сбережения.

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