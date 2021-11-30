Названы категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» назвала категории россиян, имеющих право досрочно выйти на пенсию.

По словам экономиста, в первую очередь на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать граждане, занятые на вредных, опасных работах, в горячих цехах, а также на железнодорожном транспорте и в метро. Также раньше выйти на пенсию могут те, кому из-за повышения пенсионного возраста также подняли возраст выхода на пенсию, однако он все равно ниже общеустановленного. К этой категории относятся женщины, родившие определенное количество детей, опекуны, граждане с определенными заболеваниями.

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Досрочный выход на пенсию также гарантирован людям, пострадавшим в результате радиационных техногенных катастроф, и врачам и учителям при наличии спецстажа, он составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии, уточнила Иванова-Швец. Кроме того, выйти раньше на пенсию могут военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, космонавты, летчики-испытатели, чиновники федерального уровня, перечислила доцент. «Досрочную пенсию могут получить и предпенсионеры, которым до наступления пенсии осталось два года, и которые зарегистрированы в качестве безработных без возможности трудоустройства», — добавила экономист.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря трем категориям россиян автоматически проиндексируют пенсии. Так, повышение выплат в том числе положено гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Их пенсия вырастет в два раза — до 12 088,96 рубля. Кроме того, прибавку к пенсии могут получить и те пенсионеры, кто работал до августа 2021 года и уволился в последний месяц лета. Претендовать на увеличение пенсии могут и россияне, которые подали заявления на перерасчет.