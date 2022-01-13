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В Кремле рассказали об отношении России к санкциям

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия относится к санкциям крайне негативно

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия относится к санкциям достаточно негативно. Они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, переговоры по гарантиям прошли неудачно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России, это все же определенный диалог.

Ранее представитель Кремля заявил, что в ходе переговоров стороны не достигли согласия по конкретным вопросам. Он отметил, что диалог был инициирован для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия, уточнил пресс-секретарь.

12 января состоялись переговоры между делегациями России и НАТО, они длились больше четырех часов. Российскую делегацию на заседании представили: заместитель главы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты хотят продолжения переговоров с Россией.

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Юлия Ямпольская
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