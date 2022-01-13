Мусорная плотина в российском регионе возмутила пользователей сети

В Ставропольском крае русло реки Калаус перекрыло упавшее поперек течения дерево, которое собрало вокруг себя пластиковые бутылки, пенопласт и массу других отходов. Образовавшаяся мусорная плотина возмутила пользователей сети. Видео с загрязненного участка опубликовала газета «Петровские вести» в своем Instagram.

Куча отходов возникла на участке реки между городом Светлоградом и селом Шведино. По словам проживающих рядом россиян, заваленная помоями дамба источает неприятный запах. «Кошмар!», «Хуже свиней», «Как страшно, что человек делает со своей планетой», — отреагировали под публикацией пользователи соцсети. Некоторые жители переживают, что мусор продолжит плавать в Калаусе до весны.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края пообещали изданию «Подъем», что представители Минприроды в скором времени уберут кучу отходов. «Специалисты уже осмотрели местность. Принято решение об извлечении мусора и устранении затора на этом участке реки. Работы планируется провести в ближайшие дни», — заявили в администрации региона.

В августе 2021 в загрязнении Москвы-реки уличили жителей российской столицы. Во время расчистки 26 причалов коммунальщики подняли более 30 тонн бытовых отходов. Весь собранный мусор работники направили на сортировку и утилизацию.