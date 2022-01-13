Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне раскрыли размер своей новогодней премии

«Работа.ру»: 37% россиян получили новогоднюю премию в 10 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Треть россиян (37 процентов) получили новогоднюю премию в размере 10 тысяч рублей. Такие цифры раскрыты в исследовании «Работы.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 17 процентов получили до 20 тысяч рублей, 9 процентов — 30 тысяч, а 8 процентов — до 50 тысяч рублей. Еще 13 процентов опрошенных указали размер премии более 50 тысяч, а 16 процентов в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Всего 28 процентов россиян получили премию по итогам года. Около 30 процентов сказали, что потратили ее на подарки и новогодний стол. Четверть с помощью этой выплаты оплатили кредит или ипотеку. Около 16 процентов отложили деньги, 10 процентов потратили на свое здоровье, а по 9 процентов отложили на отпуск или крупные покупки.

Женщинам в России выплачивают годовую премию чаще, чем мужчинам (34 процента против 26 соответственно). Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет.

Ранее работающие россияне поделились ожиданиями на будущий год. Больше половины респондентов (55 процентов) ждут повышения зарплаты. Рост доходов для них оказался важнее адекватных начальников и карьерного роста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Названы районы Москвы с ультрадорогими квартирами
Путин обсудил Сирию с премьер-министром Израиля
Жители Туркмении вышли на митинг из-за роста цен на продукты
Суд оставил без изменений приговор изнасиловавшим коллегу полковникам МВД
У жителя еще одного российского региона подтвердилось заражение омикрон-штаммом
Врач назвал омикрон-штамм последней мутацией COVID-19
Политолог оценил версию о причастности Токаева к беспорядкам в Казахстане
Певица Клава Кока оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле
Россияне раскрыли размер своей новогодней премии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter