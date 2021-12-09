Повышение зарплаты оказалось для россиян важнее адекватных начальников

Работающие россияне поделились ожиданиями на будущий год. Больше половины респондентов (55 процентов) ждут повышения зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, выдержки из него приводит РБК.

Опрос предполагал до трех вариантов ответа на вопрос. Выяснилось, что рост доходов для граждан оказался важнее адекватных начальников и карьерного роста. На стабильность в будущем году надеются 33 процента опрошенных, понимания начальников ждут 27 процентов, а 26 процентов верят, что в 2022 году смогут продвинуться по карьерной лестнице.

В меньшей степени граждане ждут интересных задач (19 процентов), улучшения условий работы (16 процентов), а также изменении системы премии и бонусов (15 процентов). Ничего в новом году от работы не ждут 8 процентов опрошенных. Исследование проводилось с 9 ноября по 7 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет из 387 населенных пунктов страны.

Как показал недавний опрос «Альфастрахования», более половины (57 процентов) россиян считают, что их зарплата должна быть проиндексирована на 20 процентов и выше. Одну треть респондентов устроила бы индексация минимум на 10 процентов. Получать в два раза больше желают девять процентов россиян.

Также выяснилось, что 39 процентов россиян обращались за прибавкой к зарплате во время пандемии COVID-19. Из тех, кто обращался за прибавкой, получать больше стали 45 процентов респондентов. Чаще всего речь идет о повышении на 10 процентов — этого удалось добиться 15 процентам опрошенных.