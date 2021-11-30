Россияне назвали желаемый уровень повышения зарплаты

Более половины (57 процентов) россиян считают, что их зарплата должна быть проиндексирована на 20 процентов и выше. Об этом говорится в опросе «Альфастрахование», передает ТАСС.

Именно такой уровень повышения зарплаты полностью бы их удовлетворил. При этом одну треть респондентов устроила бы индексация минимум на 10 процентов. Получать в два раза больше желают девять процентов россиян.

По мнению россиян, повышение уровня дохода возможно только при регулярной индексации оклада. При этом большинство (62 процента) не помнят, когда последний раз увеличивалось их жалование. Похвалиться определенной стабильностью смогли 24 процента (их заработок переоценивается раз в пять лет). Ежегодная индексация оказалась у 16 процентов опрошенных.

Около 33 процентов считают справедливым пересчет зарплаты раз в полгода, 51 процент — раз в год. У 79 процентов россиян за год зарплата осталась на прежнем уровне Около 19 процентов сказали, что их жалование повысилось и они смогли улучшить свое благосостояние в кризисный год. Двум процентам из-за пандемии понизили зарплату.

Ранее сообщалось, что большинство IT-специалистов в России высказали недовольство условиями работы — 78 процентов россиян, занятых в цифровой отрасли, собираются уйти в другую компанию через два-три года. При этом цифровая сфера остается самой быстрорастущей и самой высокооплачиваемой.