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Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих при падении лифта

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих при крушении лифта в отеле

Фото: Mash / Telegram

Прокуратура Москвы начала проверку по факту гибели рабочих при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в отеле на улице Большая Якиманка. По предварительной информации, рабочие погибли при проведении ремонта лифтового оборудования в результате падения кабины лифта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка исполнения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Трагедия произошла 13 января. Двое рабочих спускались после смены. Сообщается, что один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт. Сообщается, что погибшие являются гражданами Армении.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал первые кадры с места ЧП. На видео показана кабина лифта, которую вскрыли сотрудники экстренных служб.

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Марина Совина
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