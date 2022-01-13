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Опубликованы первые кадры с места падения лифта в московском отеле

SHOT публикует кадры с места падения лифта в «Президент-Отеле», где погибли двое рабочих

Опубликованы первые кадры из «Президент-Отеля» в Москве, где при падении лифта погибли двое рабочих. Видеозапись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна кабина лифта, которую вскрыли сотрудники экстренных служб. В результате происшествия она застряла между этажами.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, причиной происшествия стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

Трагедия произошла 13 января. Двое рабочих спускались после смены. Сообщается, что один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт. Сообщается, что погибшие являются гражданами Армении.

Столичная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Марина Совина
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