Опубликованы первые кадры с места падения лифта в московском отеле

Опубликованы первые кадры из «Президент-Отеля» в Москве, где при падении лифта погибли двое рабочих. Видеозапись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна кабина лифта, которую вскрыли сотрудники экстренных служб. В результате происшествия она застряла между этажами.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, причиной происшествия стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

Трагедия произошла 13 января. Двое рабочих спускались после смены. Сообщается, что один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт. Сообщается, что погибшие являются гражданами Армении.

Столичная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.