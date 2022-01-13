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Стали известны имена погибших при падении лифта в Москве

Telegram-канал 112: при падении лифта в Президент-Отеле погибли два гражданина Армении

Фото: Mash / Telegram

Стали известны личности рабочих, погибших в результате падения лифта в Президент-Отеле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, жертвами происшествия стали 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба граждане Армении.

Ранее стало известно, что в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве при падении лифта погибли двое рабочих. Лифт упал с седьмого этажа. Сообщается, что один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт.

В начале января в Ставропольском крае на заводе по выпуску силикатного кирпича во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация емкости с горячей водой. В результате погибли двое рабочих. Еще один человек пострадал.

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Марина Совина
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