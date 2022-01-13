Роскомнадзор обратился к стриминговым сервисам из-за показа наркотиков

Роскомнадзор обратился с письмом к крупнейшим российским стриминговым сервисам — «Кинопоиск», Okko, Megogo, ivi, Start — из-за показа контента с наркотиками. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей видеосервисов.

В послании регулятор напомнил о запрете на распространение информации об употреблении, изготовлении и распространении запрещенных средств. В ведомстве заявили, что поводом для написания письма стали участившиеся жалобы граждан на произведения, затрагивающие тему наркотиков.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал, что в текущий момент регулятор ждет, когда стриминговые сервисы сами проверят свои библиотеки и приведут их в соответствие с требованиями российского законодательства. По его словам, фильмы и сериалы, где есть сцены с употреблением наркотиков, должны иметь маркировку «18+». Если же этот контент содержит информацию о способах изготовления запрещенных средств, местах их культивирования и тому подобное, то видеосервисы должны заблокировать доступ к этой информации, уточнил он.

Субботин предупредил о жестких мерах в случае отказа стриминговых сайтов выполнить требование законодательства. Он отметил, что если МВД проведет проверку контента и сочтет, что его нужно запретить, то видеосервисы должны будут удалить эту информацию. В противном случае доступ к страницам с противоправным контентом будет ограничен Роскомнадзором или же на сервис будет наложен штраф.

На какие именно фильмы и сериалы пожаловались граждане, не уточняется. «Ведомости» предположили, что речь идет о фильмах «Криминальное чтиво» и «Волк с Уолл-стрит», сериалах «Эйфория» и «Во все тяжкие», где есть сцены употребления героями наркотиков. В последнем сериале присутствуют эпизоды с изготовлением, употреблением и распространением запрещенных средств.

Ранее Роскомнадзор также предложил запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Уточнялось, что под запрет могут попасть фильм «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End».