У беглого депутата Госдумы решили конфисковать крупнейший в Приморье туркомплекс

В Москве началось разбирательство по иску Генпрокуратуры о конфискации крупнейшего туркомплекса в Приморском крае — ООО «Комплекс отдыха "Маяк"». Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению надзорного ведомства, этим объектом тайно владел беглый экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук. Он якобы записал актив стоимостью почти в миллиард рублей на свою сестру.

С обоих также хотят взыскать эквивалент прибыли комплекса в размере 135 миллионов рублей. Защита называет исковые требования необоснованными, поскольку в период подозрительной сделки с «Маяком» Сопчук не являлся ни депутатом, ни чиновником.

26 ноября 2021 года Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном предъявлении обвинения Сопчуку по двум статьям УК РФ — незаконном предпринимательстве и отмывании денег. После этого его объявили в международный розыск.

По версии следствия, с 2011 года Сопчук совмещал коммерческую и законодательную деятельность в нарушение закона. Чтобы скрыть это, депутат назначил руководителем своей компании доверенное лицо, но сам являлся фактическим совладельцем предприятия. Сопчук предоставил своей фирме займы на один миллиард рублей.

При осуществлении коммерческой деятельности депутат незаконно пользовался статусом представителя власти для покровительства своей фирме. У него конфисковали активы на 38 миллиардов рублей.