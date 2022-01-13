Суд оставил без изменений приговор изнасиловавшим коллегу полковникам МВД

Кассационный суд в Самаре оставил без изменений и отказался смягчать приговор троим бывшим сотрудникам МВД, изнасиловавшим дознавательницу в Уфе. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Ufa1 со ссылкой на адвоката одного из подсудимых.

Приговор пытались обжаловать адвокаты троих фигурантов дела. Им удалось добиться отмены денежной компенсации.

23 июня 2021 года Верховный суд Башкирии признал троих бывших высокопоставленных полицейских виновными в изнасиловании коллеги в отделе полиции Уфы. Двое из подсудимых являются полковниками МВД. Им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5,5 до семи лет.

В преступлении обвинялись бывший начальник отдела МВД по Уфимскому району Башкирии полковник Эдуард Матвеев, экс-глава отдела МВД по Кармаскалинскому району республики полковник полиции Салават Галиев и бывший руководитель отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

В декабре 2019 года Галиев и Матвеев были приговорены к семи годам лишения свободы. Яромчуку дали годом меньше. Также с них было взыскано три миллиона рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал полковников, а Яромчуку дал четыре года заключения. Однако 10 ноября того же года этот приговор был отменен. Троих офицеров вновь поместили под домашний арест. Дело было направлено на пересмотр.

О преступлении стало известно 31 октября 2018 года, когда дознавательница обратилась в полицию. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить, после чего изнасиловали.