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Тренер клуба МХЛ пнул хоккеиста во время матча

Тренер клуба МХЛ «Сарматы» Громилин ударил ногой игрока команды Разумняка

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» Владимир Громилин ударил игрока своей команды Егора Разумняка. Видео эпизода опубликовано в Telegram-канале ТрэшХоккей.

Инцидент произошел на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата против «Тюменского легиона». Специалист сначала предъявил игроку претензии, а затем пнул его ногой. Разумняк никак не отреагировал на удар.

Встреча «Сарматов» против «Тюменского легиона» прошла в среду, 12 января, и завершилась победой команды Громилина со счетом 3:2. Одну из шайб забросил Разумняк. Всего в активе 19-летнего нападающего 14 голов и восемь передач в 40 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

В июле прошлого года во время Олимпиады в Токио пощечину от тренера получила дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос. Позже она назвала произошедшее ритуалом перед соревнованиями.

Алексей Гусев
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