Тренер клуба МХЛ пнул хоккеиста во время матча

Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сарматы» Владимир Громилин ударил игрока своей команды Егора Разумняка. Видео эпизода опубликовано в Telegram-канале ТрэшХоккей.

Инцидент произошел на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата против «Тюменского легиона». Специалист сначала предъявил игроку претензии, а затем пнул его ногой. Разумняк никак не отреагировал на удар.

Встреча «Сарматов» против «Тюменского легиона» прошла в среду, 12 января, и завершилась победой команды Громилина со счетом 3:2. Одну из шайб забросил Разумняк. Всего в активе 19-летнего нападающего 14 голов и восемь передач в 40 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне.

В июле прошлого года во время Олимпиады в Токио пощечину от тренера получила дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос. Позже она назвала произошедшее ритуалом перед соревнованиями.