Немецкая дзюдоистка объяснила удар по лицу от тренера перед боем на Олимпиаде

Видео: @martyna_trajdos

Дзюдоистка из Германии Мартина Трайдос на своей странице в Instagram объяснила, зачем тренер ударил ее по лицу перед тем, как она вышла на бой с представительницей Венгрии Софи Езбаш на Олимпийских играх в Токио.

В Сети появились кадры, как наставник жестко встряхивает спешащую на татами немецкую спортсменку и дает ей пощечину. После этого девушка выдыхает и отправляется соревноваться.

Трайдос потерпела поражение в 1/16 финала Олимпиады и выбыла из турнира. «Похоже, этого было недостаточно! Хотела бы я сегодня сделать другой заголовок. Как я уже сказала, это ритуал перед соревнованиями! Мой тренер просто делает то, что я хочу, он меня зажигает!» — написала дзюдоистка.

Ранее стало известно, что алжирский дзюдоист Фатхи Нурин отказался выходить на татами на поединок против представителя сборной Израиля и покинет Олимпиаду в Токио. После высказываний Фатхи Нурина и его наставника Амара Бенихлефа о нежелании участвовать в схватке с израильтянином IJF наложила временную дисквалификацию на алжирского спортсмена и запустила расследование. В ответ на это Олимпийский комитет Алжира снял с соревнований Нурина и объявил о том, что спортсмен покинет Токио.

