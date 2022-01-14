Заслуженный тренер России отреагировал на лишение Джоковича австралийской визы

Лишение первой ракетки мира Новака Джоковича австралийской визы является безобразием. Таким образом на ситуацию в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» отреагировал заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон.

«Я всю жизнь занимаюсь теннисом, в том числе организацией турниров, но в этой ситуации ничего не понимаю. Даже знакомые юристы не могут мне объяснить, что происходит. Суд принял решение, что Джокович ничего не нарушил, теперь эта возня начинается заново. Видимо, тут все решают чиновничьи амбиции австралийских политиков. Пусть на меня обидится вся Австралия, но они рубят сук, на котором сидят», — заявил Камельзон.

Тренер подчеркнул, что происходящее наносит непоправимый репутационный ущерб и для организаторов Australian Open, и для страны в целом. «Теннис смотрит весь мир, а Новак — звезда первой величины. За ним стоит огромная команда и целая страна. То, как с ним поступают, — безобразие. Я бы на его месте после первого заточения в гостинице в непонятных условиях сразу бы улетел домой, но Джокович, несмотря ни на что, все равно хочет сыграть на Australian Open», — отметил Камельзон.

Тренер также рассказал, что сам на фоне пандемии коронавируса отказался от путешествий за границу. «В каждой стране свои правила. Боюсь, что по прилете в аэропорту от меня начнут требовать чего-то, чем я не располагаю», — добавил специалист.

Ранее в пятницу, 14 января, стало известно об аннулировании визы Джоковича и его скорой депортации из Австралии. Решение было принято лично министром иммиграции Алексом Хоуком. Юристы теннисиста планируют его обжаловать.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в Австралию. До этого ему отказали во въезде, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Australian Open пройдет с 17 по 30 января.