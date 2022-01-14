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США намекнули на виновность России в кибератаке на Украину

Пентагон отказался назвать авторов кибератаки на Украину и намекнул на Россию

Фото: Depositphotos

У Министерства обороны США появился главный подозреваемый в деле об атаках на сайты украинского правительства. При этом Пентагон отказался назвать конкретных авторов кибератаки. О версии причастности России к хакерской атаке намекнул представитель Министерства обороны США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы не готовы сейчас сказать, кто их провел. Но еще раз — это часть сценария, который мы видели от России в прошлом», — рассказал Кирби в ходе брифинга. Заявление представителя Пентагона совпало с обвинениями, которые озвучила украинская сторона. По данным Министерства культуры Украины, в инциденте виновна Россия.

Сайты украинских министерств и ведомств перестали работать в ночь на 14 января. Недоступны были ресурсы большинства ведомств страны, а на сайте министерства иностранных дел и министерства обороны появилось изображение со свиньей и перечеркнутыми государственными символами Украины. Текст на картинке гласил о том, что якобы персональные данные украинцев оказались в чужих руках.

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Независимые эксперты, однако, назвали вероятность утечки данных низкой. По мнению главного специалиста департамента аудита компании T.Hunter Владимира Макарова, у атаки, скорее всего, была политическая цель.

Кроме Пентагона и других международных организаций, собственное расследование организовала Служба безопасности Украины (СБУ). Заявлений от сотрудников СБУ пока не поступало.

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Дмитрий Настасьев
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