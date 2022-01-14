В Алма-Ате за сутки задержали более 2,1 тысячи человек

В Алма-Ате за минусшие сутки задержали более 2,1 участников беспорядков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комендатуру города.

Отмечается, что отработки проведены в Жетысуском и Наурызбайском районах Алма-Аты.

«Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — говорится в сообщении, распространенной информационным центром.

Оперативники изъяли 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов.

Уточняется, что в Алма-Ате сохраняется режим чрезвычайного положения и действует комендантский час.

2 января в Казахстане начались протесты против резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр, спустя двое суток на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января. В период его действия был объявлен комендантский час с 23:00 до 7:00.

На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство республики в отставку, а также поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и социально значимые продукты сроком на 180 дней.