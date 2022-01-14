Партнер дочери Тутберидзе рассказал о чудном допинг-контроле

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с дочерью тренера Этери Тутберидзе Дианой Дэвис, поделился планами пары после ритм-танца на чемпионате Европы. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, мы хотим посмотреть на выступления ребят, но у нас, как всегда, чудный допинг-[контроль] с нами», — рассказал Смолкин. Фигурист отметил, что они поддерживают все российские пары и общаются со всеми.

В этом сезоне пара дебютировала на взрослом уровне. На прошедшем в декабре чемпионате России спортсмены в сумме набрали 207,70 балла и заняли второе место.

25 декабря американский журналист Джеки Вонг усомнился в справедливости оценок дочери Тутберидзе на чемпионате России. Он посчитал неправильным тот факт, что пара заняла второе место.