В Госдуме оценили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить рассмотрение законопроекта, который предусматривает введение ковид-сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест для дальнейшей доработки. Такую оценку он дал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, решение отложить законопроект является правильным. В настоящее время непонятно, как будет развиваться ситуация с омикрон-штаммом, кроме того, в документе есть определенные «серые места», которые следует доработать, отметил Хубезов.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с партией «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуацией.

Правительство России в пятницу, 14 января, планирует внести поправки ко второму чтению документа о ковид-сертификатах. Кабмин уже подготовил поправки, учитывая обсуждения в первом чтении со всеми фракциями Госдумы, уточнила Голикова.