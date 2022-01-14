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Минюст объявил два издания иноагентами

Минюст России внес «Данное сообщение» и «Номер семьдесят семь» в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. В него внесли два издания, сообщается на сайте ведомства.

Минюст России внес медиа «Данное сообщение» и «Номер семьдесят семь» в реестр СМИ-иноагентов. Создателем первого издания стала журналист Регина Хисамова, включенная в этот список 3 декабря 2021 года. «Номер семьдесят семь» основал журналист Андрей Захаров, которого также объявили иноагентом 8 октября 2021 года.

«Данное сообщение» зарегистрировали как компанию в сфере интернет-СМИ 21 декабря 2021 года. «Номер семьдесят семь» учредили 27 октября прошлого года в области издательского дела.

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. В список также внесли Марата Гельмана, Веронику Никульшину, Ивана Беляева, Елену Владыкину Таисию Бекбулатову и Андрея Алексеева.

Марина Совина
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