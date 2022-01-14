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Убийце Роберта Кеннеди отказали в УДО

Губернатор Калифорнии Ньюсом отказал в УДО Сирхану, убившему в 1968 году Роберта Кеннеди
Сирхан Сирхан

Сирхан Сирхан. Фото: Reuters

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) для иорданца Сирхана Сирхана, который в 1968 году убил сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщается на сайте администрации штата.

«После десятилетий в тюрьме он (Сирхан — Примечание "Ленты.ру") так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди», — говорится в документе.

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Условно-досрочное освобождение рекомендовала комиссия из двух человек в августе 2021 года. Сирхан также получил письма в свою поддержку от двух сыновей Кеннеди — Роберта-младшего и Дугласа. Вдова Роберта Кеннеди, Этель заявила, что осужденный за убийство ее мужа не заслуживает УДО.

Роберт Кеннеди был застрелен в Лос-Анджелесе во время предвыборной президентской кампании 6 июня 1968 года. В его убийстве обвинили 24-летнего палестино-иорданского иммигранта Сирхана Сирхана, который был приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением. Сейчас он утверждает, что не помнит, действительно ли он виновен в его смерти. Ранее он заявлял о том, что сознался в убийстве под давлением, и просил об УДО 15 раз за время своего заключения, каждый раз получая отказ.

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Марина Совина
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