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Вдова Роберта Кеннеди высказалась о помиловании его убийцы

Вдова Роберта Кеннеди: его убийца не заслуживает освобождения из тюрьмы
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Ethel Kennedy
Ethel Kennedy
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Вдова Роберта Кеннеди, брата президента США Джона Кеннеди и кандидата в президенты, высказалась о помиловании его убийцы. Этель Кеннеди считает, что осужденный за убийство ее мужа палестино-иорданский мигрант Серхан Серхан не заслуживает условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает CNN.

«Наша семья и наша страна понесли огромную потерю из-за бесчеловечности одного человека. Мы верим, что ему не зря сохранили жизнь, но он не должен получить возможность вновь заниматься террором», — заявила вдова.

В конце августа текущего года стало известно, что Серхан Серхан может выйти досрочно — комиссия из двух человек, рассматривавшая его случай, порекомендовала освободить его. Он также получил письма о поддержке такого решения от двоих сыновей Кеннеди — Роберта-младшего и Дугласа. Окончательное решение примет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Роберт Кеннеди был застрелен в Лос-Анджелесе во время предвыборной президентской кампании 6 июня 1968 года. Серхан Серхан, которому на тот момент было 24 года, сейчас утверждает, что не помнит, действительно ли он виновен в его смерти. Ранее он заявлял о том, что сознался в убийстве под давлением, и просил об УДО 15 раз за время своего заключения, каждый раз получая отказ.

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