Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус

Российский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA.

По информации источника, спортсмен, который сдал положительный тест, помещен на карантин в гостиничном номере в Сингапуре. Он находится там, так как планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева в рамках промоушена One Championship. Подробности о состоянии россиянина не уточняются.

В июле 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Нурмагомедов становился чемпионом UFC в легком весе и трижды защитил титул. На его счету 29 побед в 29 поединках. Россиянин объявил об уходе из спорта осенью 2020 года.

