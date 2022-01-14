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69-я параллель

Державший в страхе россиян огромный «король псов» оказался добряком и обрел дом

В Якутии семья забрала из приюта державшего в страхе россиян «короля собак»

Кадр: телеграм-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Якутии агрессивного «короля псов», который держал в страхе местных жителей, семья забрала из приюта к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Пес, который обрел дом и семью, оказался довольно добродушным, однако до этого тот держал в страхе окрестности. Вместе со своей стаей он однажды насмерть загрыз одну из местных жительниц.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что «короля бродячих собак» поймали в центра Якутска и посадили за решетку. Отмечается, что во время задержания его не могли удержать четверо взрослых мужчин.

По мнению доктора биологических наук Елены Шадриной, многие животные, даже одомашненные, в такие морозы ведут себя как дикие хищники.

Ранее в подмосковном Раменском собака породы алабай напала на ребенка, выгуливавшего йоркширского терьера. Она растерзала питомца мальчика. Мать ребенка встретилась с хозяином алабая, который в ответ заявил, что не считает себя виноватым.

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Никита Абрамов
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