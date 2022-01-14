Державший в страхе россиян огромный «король псов» оказался добряком и обрел дом

В Якутии агрессивного «короля псов», который держал в страхе местных жителей, семья забрала из приюта к себе домой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Пес, который обрел дом и семью, оказался довольно добродушным, однако до этого тот держал в страхе окрестности. Вместе со своей стаей он однажды насмерть загрыз одну из местных жительниц.

Ранее РЕН ТВ сообщал, что «короля бродячих собак» поймали в центра Якутска и посадили за решетку. Отмечается, что во время задержания его не могли удержать четверо взрослых мужчин.

По мнению доктора биологических наук Елены Шадриной, многие животные, даже одомашненные, в такие морозы ведут себя как дикие хищники.

Ранее в подмосковном Раменском собака породы алабай напала на ребенка, выгуливавшего йоркширского терьера. Она растерзала питомца мальчика. Мать ребенка встретилась с хозяином алабая, который в ответ заявил, что не считает себя виноватым.