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Поврежденную картину ученицы Малевича отреставрируют в Москве

Ельцин Центр: картину ученицы Малевича с пририсованными глазами отправят в Москву

Фото: The Art Newspaper Russia

Поврежденную картину «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, отреставрируют в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра.

«Картина реставрируется, ущерб, по оценкам эксперта, устраним без последствий для произведения искусства. Повреждения были нанесены шариковой ручкой», — сказал представитель пресс-службы. Он добавил, что после инцидента с пририсованными к работе глазами работу отправят в Москву, а в самом Ельцин Центре над всеми картинами установят защитные экраны.

13 января сообщалось, что неизвестный повредил картину ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком. В Ельцин Центре заявили, что сотрудники не имеют никакого отношения к этому акта вандализма.

После случившегося Министерство культуры России потребовало возбудить уголовное дело. Департамент музеев и внешних связей Минкульта уже отправил жалобу в Генпрокуратуру России.

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Марина Погосян
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