Минкульт потребовал возбудить дело из-за повреждения картины ученицы Малевича

Министерство культуры России потребовало возбудить дело из-за повреждения картины «Три фигуры» Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что департамент музеев и внешних связей Минкульта направил жалобу в Генпрокуратуру России. В ведомстве хотят добиться переквалификации дела, чтобы оно проходило по статье об уничтожении или повреждение объектов культурного наследия. По ней предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей, а максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет. В настоящее время принимается решение по данному вопросу.

В среду, 13 января, стало известно, что неизвестный повредил картину ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Вандал пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Чернила проникли в слой краски, так как титановые белила не были покрыты лаком.