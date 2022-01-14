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Раскрыты детали обвинения против главы радиотехнических войск ВКС России

«Газета.Ru»: главу РТВ ВКС РФ Кобана обвиняют в закупке по завышенным ценам у НИИ
Начало событий в новости Экс-главу радиотехнических войск ВКС России отправили в «Матросскую Тишину»

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Обвинения против арестованного начальника радиотехнических войск (РТВ) ВКС России генерал-майора Андрея Кобана связаны с закупкой оборудования у нижегородского НИИ по завышенным ценам. Источник в оборонно-промышленном комплексе раскрыл «Газете.Ru» детали уголовного дела.

По его словам, офицер направлял «довольно серьезные суммы» конкретному предприятию, которое поставляло РТВ аппарат за 1,5 миллиарда рублей в то время как на рынке подобная система стоила 500 миллионов рублей.

Вместе с тем, коллеги называют генерала инициативным и ответственным.

Ранее 14 января 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Кобана до 20 апреля по обвинению в получении пяти миллионов рублей в качестве взятки. По версии следствия, он получил денежные средства от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Генерала сняли с должности в связи с коррупционным делом. Замглавы Минобороны Николай Панков уже подписал приказ о его увольнении из Вооруженных сил.

Кобан отправлен в СИЗО-1 «Матросская Тишина» Москвы.

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Любовь Ширижик
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