Экс-главу радиотехнических войск ВКС России отправили в «Матросскую Тишину»

Бывшего начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана отправили под арест в СИЗО-1 «Матросская Тишина». Об этом в пятницу, 14 января, сообщается на официальном портале Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

«Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем об условиях его содержания», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал экс-главу радиотехнических войск до 20 апреля в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Кобан получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Сам генерал себя виновным не признает. При этом из-за обвинения в коррупции его уже сняли с должности — соответствующий указ подписал замглавы Минобороны Николай Панков.

