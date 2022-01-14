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Экс-главу радиотехнических войск ВКС России отправили в «Матросскую Тишину»

«Газета ОНК»: обвиненный в коррупции генерал Кобан отправлен в СИЗО-1 «Матросская Тишина»
Андрей Кобан

Андрей Кобан. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывшего начальника радиотехнических войск ВКС РФ генерал-майора Андрея Кобана отправили под арест в СИЗО-1 «Матросская Тишина». Об этом в пятницу, 14 января, сообщается на официальном портале Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

«Насколько нам известно, в настоящее время арестованный находится в СИЗО-1 в Москве. В ближайшее время мы посетим его и узнаем об условиях его содержания», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал экс-главу радиотехнических войск до 20 апреля в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Кобан получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Сам генерал себя виновным не признает. При этом из-за обвинения в коррупции его уже сняли с должности — соответствующий указ подписал замглавы Минобороны Николай Панков.

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Варвара Кошечкина
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