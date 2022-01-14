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Спорт

Российский футболист рассказал об отказе Месси дать ему автограф

Футболист «Рубина» Ломовицкий об отказе Лионеля Месси дать ему автограф: жутко расстроился

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как нападающий ПСЖ Лионель Месии отказался дать ему автограф. Его слова приводит Sports.ru

Футболист рассказал, что это произошло в 2012 году, когда «Барселона» приезжала в Москву играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. «Вижу, Месси уходит с поля, он от меня метрах в пяти, я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идет мимо, хотя точно слышал и видел меня. Тогда жутко расстроился», — поделился подробностями россиянин.

Ломовицкий — выпускник академии «Спартака». Он выступал за команду с 2017-го по 2021-й, находясь на протяжении этого времени в аренде в тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках». В январе футболист перешел в «Рубин».

В ноябре 2021 года юная болельщица Эддисон Уилан пообщалась с нападающим Криштиану Роналду после отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Ирландии и Португалии и получила штраф в три тысячи евро. Причиной стало то, что она выбежала на поле, что является неправомерным действием.

Анастасия Борисова
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