Российский футболист рассказал об отказе Месси дать ему автограф
Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий вспомнил, как нападающий ПСЖ Лионель Месии отказался дать ему автограф. Его слова приводит Sports.ru
Футболист рассказал, что это произошло в 2012 году, когда «Барселона» приезжала в Москву играть со «Спартаком» в Лиге чемпионов. «Вижу, Месси уходит с поля, он от меня метрах в пяти, я ему кричу, показываю, машу руками, прошу расписаться. А он просто идет мимо, хотя точно слышал и видел меня. Тогда жутко расстроился», — поделился подробностями россиянин.
Ломовицкий — выпускник академии «Спартака». Он выступал за команду с 2017-го по 2021-й, находясь на протяжении этого времени в аренде в тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках». В январе футболист перешел в «Рубин».
В ноябре 2021 года юная болельщица Эддисон Уилан пообщалась с нападающим Криштиану Роналду после отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Ирландии и Португалии и получила штраф в три тысячи евро. Причиной стало то, что она выбежала на поле, что является неправомерным действием.